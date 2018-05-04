Пилоту Аir Саnаdа чудом удалось избежать катастрофы при посадке - ВИДЕО
СМИ опубликовали видео, на котором пилоту Аir Canаdа удается исправить собственную ошибку и избежать столкновения с другими самолетами при посадке, а значит и катастрофы, которая могла бы унести жизни тысячи человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает The Daily Mirror, воздушное судно, следовавшее из Торонто в Сан-Франциско, едва не село на полосе, где еще четыре пассажирских лайнера ожидали взлета. Когда пилот получил разрешение на посадку, он случайно увел самолет на дорожку, которая находится рядом с посадочной полосой. Поняв свою ошибку, пилот пролетел буквально на высоте 1,5 м над самолетами.
Этот инцидент произошел летом прошлого года, но видео появилось в распоряжении журналистов только сейчас.
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