Десять полицейских пострадали при взрыве дома в США - ВИДЕО
4 мая 2018 11:05 157
Десять сотрудников полиции штата Коннектикут пострадали в результате взрыва, после того, как прибыли по вызову о домашнем насилии, передает ABC News.
Сообщается, что внутри дома, к которому прибыла полиция, забаррикадировался человек. Ранее в полицейский участок Северного Хейвена обратилась женщина, которая сбежала из этого дома. Она заявила, что была заложницей собственного мужа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Полицейские попытались установить контакт с мужчиной в доме, однако в этот момент произошел большой взрыв. Пострадавшие офицеры были госпитализированы.
После тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10:42
Создана футболка с Wi-Fi
-
3 Май 12:48 13 499
-
3 Май 15:06 9 697
-
3 Май 12:53 9 345
-
3 Май 14:14 7 123
-
3 Май 15:49 5 672