Десять полицейских пострадали при взрыве дома в США - ВИДЕО

Десять сотрудников полиции штата Коннектикут пострадали в результате взрыва, после того, как прибыли по вызову о домашнем насилии, передает ABC News.

Сообщается, что внутри дома, к которому прибыла полиция, забаррикадировался человек. Ранее в полицейский участок Северного Хейвена обратилась женщина, которая сбежала из этого дома. Она заявила, что была заложницей собственного мужа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Полицейские попытались установить контакт с мужчиной в доме, однако в этот момент произошел большой взрыв. Пострадавшие офицеры были госпитализированы.

После тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины

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