Десять полицейских пострадали при взрыве дома в США - ВИДЕО

4 мая 2018 11:05

Десять сотрудников полиции штата Коннектикут пострадали в результате взрыва, после того, как прибыли по вызову о домашнем насилии, передает ABC News. 

Сообщается, что внутри дома, к которому прибыла полиция, забаррикадировался человек. Ранее в полицейский участок Северного Хейвена обратилась женщина, которая сбежала из этого дома. Она заявила, что была заложницей собственного мужа, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Полицейские попытались установить контакт с мужчиной в доме, однако в этот момент произошел большой взрыв. Пострадавшие офицеры были госпитализированы. 

После тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Десять полицейских пострадали при взрыве дома в США

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az