Девушки-бойцы сцепились во время взвешивания - ВИДЕО

Боец смешанного стиля Перл Гонсалес едва не подралась с соперницей Барбарой Ациоли во время взвешивания перед событием Invicta Fighting Championships 29. Полное видео опубликовано на YouTube-канале турнира, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Соперницы пожали руки, после чего встали в стойки напротив друг друга для фотографии. Гонсалес придвинулась вперед, чем спровоцировала Ациоли. Девушек разнял персонал.

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