Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на камеры - ВИДЕО - ФОТО

4 мая 2018 14:40

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения частного самолета, следовавшего из Аризоны в Лас-Вегас. На его борту находились шесть человек, все они погибли, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что самолет находился в воздухе не больше 15 минут, после чего по невыясненной пока причине у судна начали разрушаться крылья и он рухнул на поле для гольфа. Инцидент произошел еще 9 апреля, но видеозапись была опубликована только накануне, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Среди погибших оказалась известная модель, на чей блог в Instagram подписаны более 35 тыс. человек, 23-летняя Мэрайя Саншайн Куган.

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Крушение самолета, в котором погибла известная модель, попало на камеры

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