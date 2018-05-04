Проливные дожди в Индии убили не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек стали жертвами проливных дождей, обрушившихся на индийские штаты Телингана и Андхра-Прадеш, пишет в пятницу газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает издание, непогода "спровоцировала настоящий хаос" в нескольких районах этих двух штатов. Обильные дожди затопили несколько расположенных в низинах поселков, а начавшийся вслед за ними град уничтожил немалую часть посевов риса. Шквалистый ветер вырывал с корнями деревья и обрушивал столбы линий электропередачи, что стало причиной обесточивания целых районов.

Сложная ситуация сложилась и на севере Индии, где в результате мощной песчаной бури и грозовых ливней за несколько дней погибли почти 130 человек. Сильнее всего в этом отношении пострадал штат Уттар-Прадеш - там, по последним данным, погибли 73 человека. В одном только округе Агра, где расположена "визитная карточка" Индии - знаменитый мавзолей Тадж-Махал - жертвами удара стихии стали не менее 46 человек. Сообщения о погибших также поступают из штатов Раджастан, Уттаракханд, Джаркханд и Пенджаб.

Как отмечалось ранее, метеорологи не ждут улучшения погодных условий в пострадавших от непогоды штатах Индии в ближайшие сутки. Напротив, по мнению синоптиков, в скором времени на эту часть страны вновь обрушатся дожди с грозами, и власти опасаются, что число погибших и пострадавших может значительно возрасти.

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