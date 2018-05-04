Эрдоган: Турецкая оппозиция ничего не сможет дать народу

Турецкая оппозиция ничего не сможет дать народу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя досрочные парламентские и президентские выборы в стране. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, правящая партия Справедливости и развития (ПСР) всегда была рядом с народом и делала все во благо народа.

"Цель оппозиции - это не интересы народа. Все действия оппозиции Турции направлены против политического курса президента", - сказал Эрдоган.

Напомним, что в парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

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