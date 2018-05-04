В Китае создали самый мощный карманный компьютер Mini PC

Китайцы умеют все, и очередным доказательством этой аксиомы стал разработанный в Поднебесной самый мощный карманный Mini PC. Несмотря на предсмертное состояние рынка портативных компьютеров, специалисты рискнули выпустить гаджет с 6-дюймовым экраном.

Китайский Mini PC может заменить все - от мобильного телефона и планшета до навигатора и кошелька.

Как сообщает Day.Az cо ссылкой на vistanews.ru, однако самый мощный карманный компьютер производитель позиционирует, в первую очередь, как инструмент для игр и работы, ведь со всем остальным отлично справляется смартфон. Mini PC с 6-дюймовым экраном функционирует на операционной системе Windows 10, имеет встроенный Flash-накопитель на 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти. Существенным визуальным недостатком карманного Mini PC выглядит его 16-миллиметровая толщина, из-за которой суперсовременный гаджет напоминает технику из начала XXI века.

Солидные габариты мощного миниатюрного компьютера объясняются наличием разъемов USB, HDMI и LAN. Приобрести Mini PC можно за 139 долларов. Карманный компьютер однозначно пойдет в серию, ведь китайский производитель уже собрал минимальное количество заказов.