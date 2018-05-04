В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до "Звезды смерти"

Рейсы до "Звезды смерти" и других планет и звезд из вселенной "Звездных войн" появились на электронном табло в лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный праздник, отмечаемый 4 мая поклонниками киноэпопеи Джорджа Лукаса, сообщается в Twitter аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Доброго утра от Хитроу. С нами сегодня пребывает сила, и у нас есть несколько новых специальных маршрутов. Отправитесь ли вы в ближайшие галактики или... те, что далеко-далеко?", - говорится в Twitter аэропорта.

На табло обозначены рейсы до планеты Татуин, использовавшейся торговцами в качестве пересадочной станции, планеты Кашиик, родины расы вуки, а также планеты Альдераан, родины принцессы Леи, покрытого лесами спутника Эндора, боевой космической станции "Звезда смерти" и других.