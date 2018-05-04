Авианосная группировка США бомбит позиции ИГ в Сирии
4 мая 2018 22:55 256
Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ в Сирии, сообщила пресс-служба ВМС США, передает РИА Новости.
Операции начаты 3 мая, говорится в сообщении. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.
"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", - заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.
В состав группы входит авианосец класса "Нимиц" под названием "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.
Согласно данным коалиции под руководством США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
4 мая 20:06 460
В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы до "Звезды смерти"
4 мая 19:40 281
В США пересматривают программы помощи Сирии
4 мая 18:40 427
В Китае создали самый мощный карманный компьютер Mini PC
4 мая 18:11 425
Эрдоган: Турецкая оппозиция ничего не сможет дать народу
4 мая 17:07 361
В Мьянме произошел оползень, много погибших
4 мая 16:26 598
Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер
4 мая 22:45
Британцы начали варить пиво из объедков
4 мая 21:40
Голкипер отразил удар и сломал штангу - ВИДЕО
4 мая 20:33
В Instagram ввели новшество
4 мая 19:51
Bakıda ağır qəza: Ölən və yaralananlar var
4 мая 19:40
В США пересматривают программы помощи Сирии
-
4 Май 07:15 22 274
-
4 Май 14:22 7 347
-
4 Май 15:27 6 663
-
4 Май 14:07 6 523
-
4 Май 13:30 5 315