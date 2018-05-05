В США прослушали и отследили 530 миллионов звонков
Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами.
Соответствующие данные, которые более чем втрое превышают показатели 2016 года, приводятся в распространенном в пятницу докладе аппарата директора национальной разведки США, пишет ТАСС.
В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.
После того, как в 2013 году в открытый доступ попали - благодаря действиям экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена - данные о программах слежки за гражданами АНБ, ведомство существенно сократило свою деятельность по слежке. Если до огласки означенных сведений речь ежегодно шла о миллиардах отслеженных звонков, то сейчас официальная статистика показывает существенно более скромные цифры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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