В Стамбуле отменили морские рейсы - ПРИЧИНА

В акватории Стамбула в связи с проведением соревнований по серфингу 5-6 мая отменены морские рейсы, пишут в субботу местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соревнования по серфингу проводятся ежегодно между командами турецких вузов.

Отметим, что в последний раз морские рейсы в Стамбуле были отменены 10 апреля из-за сильного тумана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook