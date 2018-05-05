В Стамбуле отменили морские рейсы - ПРИЧИНА

5 мая 2018 10:04

В акватории Стамбула в связи с проведением соревнований по серфингу 5-6 мая отменены морские рейсы, пишут в субботу местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соревнования по серфингу проводятся ежегодно между командами турецких вузов.

Отметим, что в последний раз морские рейсы в Стамбуле были отменены 10 апреля из-за сильного тумана.

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