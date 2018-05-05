В Мехико запретили представления с участием дельфинов

5 мая 2018 10:26

Власти мексиканской столицы опубликовали в пятницу официальный запрет на проведение в городе представлений с использованием дельфинов и тюленей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, декрет вступает в силу в субботу, 5 мая. Запрет относится также к дельфинотерапии, популярной в последние годы.

За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 301 тысячи песо (примерно 15,5 тысячи долларов). Владельцам дельфинариев дается срок в шесть месяцев, чтобы перевезти имеющихся у них млекопитающих в морские заповедники.

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