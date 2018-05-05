Британец пролетел тысячи километров, чтобы уничтожить картину отца за $3 млн - ВИДЕО

Британский таблоид The Sun опубликовал кадры с камеры наблюдения в Opera Gallery в Аспене, штат Колорадо, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Акт вандализма случился ровно год назад. Неизвестный мужчина зашёл в выставочный зал, достал лезвие и исполосовал картину Кристофера Вула, которая стоила 2,7 миллиона долларов. Владельцем значился Гарольд Морли.

Злоумышленником оказался его 40-летний сын - Николас. Полицейские установили, что вандал вылетел из Лондона в Денвер через Миннеаполис по поддельным документам. Там он арендовал автомобиль и добрался до Аспена, сделал, что планировал, и улетел домой.

Гарольд Морли позднее попросил галерею не раскручивать инцидент - дескать, не так уж много урона его картине нанесёно да и вообще её можно склеить. The Sun отмечает, что раньше Морли-старший был дантистом, но сейчас стал девелопером. Сын тоже занимается недвижимостью, и оба владеют миллионными состояниями.

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