Массовое смертельное ДТП в Днепре попало на камеры - ВИДЕО

5 мая 2018 11:14

В Сети появилось видео момента смертельного массового ДТП в украинском городе Днепр, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате аварии погиб один человек, трое были госпитализированы. 

Ранее стало известно, что грузовик, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, протаранил десять автомобилей. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Видео момента массового смертельного ДТП в Днепре

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