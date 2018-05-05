Массовое смертельное ДТП в Днепре попало на камеры - ВИДЕО
5 мая 2018 11:14 170
В Сети появилось видео момента смертельного массового ДТП в украинском городе Днепр, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В результате аварии погиб один человек, трое были госпитализированы.
Ранее стало известно, что грузовик, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, протаранил десять автомобилей.
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