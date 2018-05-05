Массовое смертельное ДТП в Днепре попало на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео момента смертельного массового ДТП в украинском городе Днепр, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате аварии погиб один человек, трое были госпитализированы.

Ранее стало известно, что грузовик, у которого, по предварительной версии, отказали тормоза, протаранил десять автомобилей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

