У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
5 мая 2018 11:26 119
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.
Землетрясение было зафиксировано в 06.19 по времени UTC.
Эпицентр подземных толчков располагался в 56 километрах к северо-западу от города Пандан. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
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