У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Землетрясение было зафиксировано в 06.19 по времени UTC.

Эпицентр подземных толчков располагался в 56 километрах к северо-западу от города Пандан. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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