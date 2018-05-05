Ереван тряхнуло

Землетрясение произошло вблизи Еревана ранним утром в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает МЧС Армении, 5 мая в 07:13 из Службы сейсмической защиты поступило сообщение о том, что в 06:55 по местному времени сейсмологическая сеть в шести километрах к северо-западу от Еревана зафиксировала землетрясение магнитудой 2.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сила в эпицентре составила 2-3 балла.

Толчки ощущались в селе Зовуни Котайкской области силой в 2-3 балла.