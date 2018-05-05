Учительница лишилась работы за "танцы" на столе спящего ученика - ВИДЕО

Учительница из Южной Каролины лишилась работы за "танцы" на столе спящего ученика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лиза Хьюстон пыталась разбудить школьника, уснувшего на ее уроке. Она взобралась на его парту, дергала его за волосы и толкала ногой, однако это не помогло.

Хьюстон проработала в старшей школе Вильямстона 27 лет, однако была уволена после того, как видео просочилось в Сеть.

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