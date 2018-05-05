Учительница лишилась работы за "танцы" на столе спящего ученика - ВИДЕО
5 мая 2018 13:08 175
Учительница из Южной Каролины лишилась работы за "танцы" на столе спящего ученика, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Лиза Хьюстон пыталась разбудить школьника, уснувшего на ее уроке. Она взобралась на его парту, дергала его за волосы и толкала ногой, однако это не помогло.
Хьюстон проработала в старшей школе Вильямстона 27 лет, однако была уволена после того, как видео просочилось в Сеть.
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