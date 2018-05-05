Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре

5 мая 2018 16:27

Сильный ливень вызвал наводнение в районе Анкары Мамак, шесть человек пострадали, заявил мэр турецкой столицы Мустафа Туна в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщил телеканал NTV, ливень в Анкаре парализовал движение в нескольких районах, наиболее сильно пострадал район Мамак. Несколько улиц были затоплены потоками воды, которые сносили машины. Затопленными оказались также нижние этажи зданий.

"Из-за наводнения пострадали шесть человек, жертв нет", - сказал Туна журналистам. Он добавил, что метеорологи ожидают продолжения сильных осадков.

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