В Лондоне задержали 50 крокодилов

В лондонском аэропорту Хитроу задержали 50 крокодилов, владельцы которых нарушили правила перевозки диких животных. Об этом сообщил новостной портал BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Годовалых пресмыкающихся пытались ввезти в Великобритании из Малайзии для разведения на ферме на мясо. В ходе путешествия 30-сантиметровые крокодилы дрались друг с другом, так как для них не было достаточно свободного места: в каждом из пяти контейнеров должно было размещаться 4 животных, но перевозчики поместили по 10 животных в каждый. В результате одна из рептилий погибла.

Животных изъяли согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Представители Хоум-офиса (Министерства внутренних дел Великобритании) сообщили, что им подыщут новый дом.

СИТЕС - международное соглашение, подписанное 169 государствами, вступило в силу в 1975 году. Цель конвенции - уберечь диких животных и растения от вымирания в результате торговли. С момента подписания документа ни один из видов, находящихся под ее защитой, не вымер по этой причине.