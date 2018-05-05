В Польше семерых горняков не могут найти после взрыва на шахте

Семерых польских горняков не могут найти после взрыва в шахте на юге страны, сообщает Главное шахтерское управление, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Продолжается спасательная операция в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй. Незадолго до 11.00 (12.00 мск) в шахте произошел сильный взрыв", - говорится в сообщении. Добавляется, что сила взрыва была эквивалентна "4 баллам по шкале Рихтера".

Сейчас продолжается эвакуация шахтеров. "Нет информации о том, что кто-то пострадал, но до сих пор не имеется контакта с семью горняками", - сообщает управление.

В тот момент, когда произошел взрыв, в шахте находились около 250 человек.

На место вызваны четыре бригады спасателей. Они пока не могут начать работы из-за высокой концентрации метана.