Большая редкость: в Китае амурская тигрица родила пятерых детенышей - ВИДЕО
5 мая 2018 18:11 220
В китайском Харбине тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить молоко, чтобы поддерживать здоровье.
Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров - этот вид является одним из самых редких.
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