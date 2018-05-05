Большая редкость: в Китае амурская тигрица родила пятерых детенышей - ВИДЕО

В китайском Харбине тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить молоко, чтобы поддерживать здоровье.

Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров - этот вид является одним из самых редких.

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