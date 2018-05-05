В Пакистане при обвале угольной шахты погибли не менее шести человек

По меньшей мере шесть рабочих погибли, десятки пострадали в результате обрушения угольной шахты а округе Кветта пакистанской провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета Dawn.

По данным газеты, авария произошла из-за взрыва газа. Сейчас под землей по-прежнему остаются заблокированными 11 шахтеров, на месте идет операция по их спасению.

На место ЧП уже прибыли представители местной администрации, которые руководят ходом спасательных работ. Отмечается, что все шахтеры - выходцы из одной деревни.

По официальным данным, ежегодно в Пакистане в результате обрушения угольных шахт гибнут от 100 до 200 человек.