В Пакистане при обвале угольной шахты погибли не менее шести человек
5 мая 2018 20:13 129
По меньшей мере шесть рабочих погибли, десятки пострадали в результате обрушения угольной шахты а округе Кветта пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета Dawn.
По данным газеты, авария произошла из-за взрыва газа. Сейчас под землей по-прежнему остаются заблокированными 11 шахтеров, на месте идет операция по их спасению.
На место ЧП уже прибыли представители местной администрации, которые руководят ходом спасательных работ. Отмечается, что все шахтеры - выходцы из одной деревни.
По официальным данным, ежегодно в Пакистане в результате обрушения угольных шахт гибнут от 100 до 200 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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