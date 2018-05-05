В Гааге мужчина с ножом напал на прохожих
5 мая 2018 20:14 122
В центре Гааги мужчина с ножом напал на прохожих, сообщает De Telegraaf со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Нападение произошло в кафе неподалеку от Гаагского университета. Мужчина ранил одного человека ножом внутри кафе, после чего вышел на улицу и ранил еще двоих. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Полиция ранила нападавшего в ногу, после чего он был задержан. Как отмечает издание, совершивший нападение мужчина был уже известен полиции из-за своего подозрительного поведения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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