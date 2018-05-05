Неймар хочет выступать с Роналду

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет выступать в одной команде с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

Как информирует испанское издание Marca, бразилец заинтересован в создании эффектной связки с португальским нападающим.

Игрок не против перейти в мадридский гранд уже ближайшим летом.

На счету Неймара в текущем сезоне 20 матчей, 20 забитых мячей и 16 голевых передач. 33-летний Роналду провел на поле 25 матчей, в которых на его счету 24 гола и восемь результативных передач.