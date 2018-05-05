Из-за масштабного наводнения в Кении погибли более сотни человек

В результате масштабного наводнения в Кении погибли 112 человек, еще четверть миллиона пострадали, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Из-за непрерывных ливней в стране размыло дороги: туристов, которые застряли в автомобилях, приходится вытягивать с помощью веревок. В регионе назревает гуманитарный кризис, ведь вода затопила сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, местные власти предупреждают о возможной вспышке холеры и малярии в зоне стихийного бедствия.