"Бешикташ" на один сезон отстранен от участия в Кубке Турции

Федерация футбола Турции (TFF) признала техническое поражение "Бешикташа" в ответном матче полуфинала Кубка страны с "Фенербахче" со счетом 0:3, сообщает пресс-служба организации. Напомним, что ответный поединок полуфинала с "Фенербахче" был прерван на 57-й минуте из-за агрессивного поведения болельщиков, забросавших поле и тренерскую скамейку "Бешикташа" предметами. Сообщалось, что фанаты проломили голову тренеру "Бешикташа" во время дерби Стамбула, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Федерация постановила, что встреча должна быть доиграна с 57-й минуты без зрителей. Однако "Бешикташ" бойкотировал доигровку, поскольку считал, что федерация должна присудить поражение "Фенербахче".

Согласно решению федерации, "Фенербахче" прошел в финал Кубка Турции, где сыграет с клубом "Акхисар Беледиеспор", а "Бешикташ" отстранен от участия в турнире на один сезон.