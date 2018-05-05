В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа - ФОТО

5 мая 2018 21:32

Житель Финляндии обнаружил сходство формы одного из озер с профилем президента США Дональда Трампа, сообщает издание Yle, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Местный житель по имени Антти Каллио изучал карту местности вблизи города Каяани, когда заметил знакомые очертания. По его словам, сначала Каллио не нашел в озере Вимпелинлампи ничего необычного, но, взглянув на спутниковые карты, обнаружил сходство.

Мужчина сообщил об открытии в соцсетях. Многие пользователи согласились с его мнением по поводу сходства очертаний озера с профилем американского президента.

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