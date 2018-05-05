В Италии экстренную посадку совершил самолет Condor Airlines

Авиалайнер немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту южноитальянского города Бриндизи, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет Boeing 757, выполнявший рейс из Греции в Германию, был вынужден приземлиться в Италии из-за проблем, связанных с герметизацией воздушного судна.

Отмечается, что на борту самолета находились 164 пассажира и восемь членов экипажа. Согласно информации, поступающей из Бриндизи, никто из людей не пострадал.