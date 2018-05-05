В Италии экстренную посадку совершил самолет Condor Airlines
5 мая 2018 22:09 228
Авиалайнер немецкой авиакомпании Condor Airlines совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту южноитальянского города Бриндизи, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Самолет Boeing 757, выполнявший рейс из Греции в Германию, был вынужден приземлиться в Италии из-за проблем, связанных с герметизацией воздушного судна.
Отмечается, что на борту самолета находились 164 пассажира и восемь членов экипажа. Согласно информации, поступающей из Бриндизи, никто из людей не пострадал.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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