СМИ узнали, кто сошьет свадебное платье Меган Маркл
Американская актриса Меган Маркл наденет на свадьбу с британским принцем Гарри платье от модного дома Ralph&Russo.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье и занятые в модной индустрии.
Платье от Ralph&Russo Меган уже выбирала для официальной фотосессии после объявления о помолвке. По данным издания, ее свадебное платье будет вышито вручную и украшено бисером. Стоимость наряда составит около 100 тыс фунтов ($135 тыс), отмечается, что семья принца Гарри оплатит его в частном порядке.
"Это звучит сильно, но это свадьба года, и сотни часов человеческого труда были потрачены на изготовление [платья]. Практически все было сделано вручную", - отметил один из источников.
Ранее сообщалось, что Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбубританцев со своей едой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Американец сорвал немыслимый джекпот
Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии
Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве
В Турции из-за удара молнии пострадали 12 школьников
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
В Италии экстренную посадку совершил самолет Condor Airlines
Ərəb qadınlar maşın sürməyi Bakıda öyrənir
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
Yeni nazir təkliflər hazırlayır - VİDEO
В Финляндии нашли озеро-"двойник" Трампа - ФОТО
В Армении началась "зачистка" людей Саргсяна
-
5 Май 12:36 8 122
-
5 Май 09:37 5 917
-
5 Май 12:25 5 552
-
5 Май 01:01 5 429
-
5 Май 12:44 5 313