Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе
5 мая 2018 22:35 194
Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе, его команде удалось спастись, говорится в сообщении генерального штаба армии Кувейта в его микроблоге в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению генштаба, инцидент случился в пятницу вечером. "Все члены команды корабля спаслись, человеческих жертв не было", - отмечается в сообщении.
В настоящее время ведется расследование причин, которые привели к случившемуся.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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