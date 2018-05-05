Корабль ВМС Кувейта затонул в Персидском заливе, его команде удалось спастись, говорится в сообщении генерального штаба армии Кувейта в его микроблоге в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению генштаба, инцидент случился в пятницу вечером. "Все члены команды корабля спаслись, человеческих жертв не было", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется расследование причин, которые привели к случившемуся.