В Турции из-за удара молнии пострадали 12 школьников

5 мая 2018 22:41

‍В субботу, 5 мая, в юго-восточной турецкой провинции Ширнак молния ударила в дерево, под которым группа школьников устроила пикник, передает Day.Az со ссылкой на КП.

В результате инцидента пострадали не менее 12 старшеклассников: всех их пришлось срочно везти в больницу, пишет местная газета Daily Sabah. А чуть позднее выяснилось, что состояние всех пострадавших удовлетворительное, и в ближайшее время все ребята будут выписаны.

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