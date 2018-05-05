В Турции из-за удара молнии пострадали 12 школьников

‍В субботу, 5 мая, в юго-восточной турецкой провинции Ширнак молния ударила в дерево, под которым группа школьников устроила пикник, передает Day.Az со ссылкой на КП.

В результате инцидента пострадали не менее 12 старшеклассников: всех их пришлось срочно везти в больницу, пишет местная газета Daily Sabah. А чуть позднее выяснилось, что состояние всех пострадавших удовлетворительное, и в ближайшее время все ребята будут выписаны.