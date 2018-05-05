Более 50 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Киеве

В субботу, 5 мая, стало известно о крупном пожаре, который произошел на открытой штрафстоянке, расположенной в Голосеевском районе Киева, передает Day.Az со ссылкой на КП.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в 13:19 мск, после чего на место происшествия выехали пожарные. При этом на тушение ушел практически час: пожар был ликвидирован только в 14:15 мск.

По последней информации, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, при этом сгорели более 50 автомобилей. "Прибыв по указанному адресу, пожарные установили, что на открытой автостоянке горит около 54 автомобилей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевского управления Госслужбы незалежной по ЧС.