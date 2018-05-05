Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии

5 мая 2018 23:16

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации британского издания The Sun, 76-летний шотландец жаловался на плохое самочувствие с четверга. А вечером пятницы его забрала машина скорой помощи.

Новостей о состоянии здоровья экс-наставника "МЮ" пока нет. Его сын, Даррен Фергюсон, который возглавляет клуб "Донкастер Роверс", пропустил последний матч своей команды. 

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