Алекс Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии
5 мая 2018 23:16 234
Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации британского издания The Sun, 76-летний шотландец жаловался на плохое самочувствие с четверга. А вечером пятницы его забрала машина скорой помощи.
Новостей о состоянии здоровья экс-наставника "МЮ" пока нет. Его сын, Даррен Фергюсон, который возглавляет клуб "Донкастер Роверс", пропустил последний матч своей команды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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