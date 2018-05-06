Американец сорвал немыслимый джекпот

Выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Mega Millions ("Мега Миллионс"), джекпот которой составил на этот раз 143 млн долларов, продан в американском штате Огайо. Об этом сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Билет куплен в пятницу в небольшом магазине недалеко от города Дейтон. Кто именно его приобрел, пока неизвестно.

Счастливчик сможет получить деньги в течение 180 дней. Если он предпочтет забрать весь выигрыш сразу, то сумма приза значительно уменьшится - до 86,4 млн долларов без учета налогов. Забрать весь джекпот возможно, если победитель соглашается получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.

Шансы приобрести данный выигрышный билет составляли примерно один к 303 млн. Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где его продали, также получат награду в размере 14,3 тысяч долларов. В последний раз в Огайо продавали выигрышный билет Mega Millions в ноябре 2015 года, тогда джекпот достиг 202 млн долларов.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил 656 млн долларов. Рекорд был установлен в марте 2012 года, тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Владельцы разделили выигрыш. Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.