В Новой Зеландии образовался гигантский разлом - ВИДЕО

Гигантский провал глубиной с шестиэтажной здание и длиной в два футбольных поля образовался на ферме в Новой Зеландии, сообщает RT, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Разлом появился возле Роторуа после шедших несколько дней ливней. По словам управляющего фермой Колина Тремейна, провал, получивший прозвище "Томо", мог образоваться 30 апреля. Его длина оценивается в 180 метров, ширина и глубина - в 20 метров.

Это девятый провал, который сформировался на ферме в последние годы, однако новозеландский вулканолог GNS Science Брэд Скотт отметил в интервью каналу Newshub, что этот разлом втрое больше, чем любой другой, виденный им раньше.

"Томо" вызвал определенный интерес у ученых, поскольку стало ясно, что он сформировался над кратером древнего вулкана, который в последний раз извергался 60 тысяч лет назад.

Нажмите на видео для просмотра:

