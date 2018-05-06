Трамп возмутил Францию неудачным высказываем о парижских терактах

Президент США Дональд Трамп возмутил Францию, заявив, что теракта в концертном зале Батаклан в Париже могло не быть, если бы у граждан было оружие. С таким заявлением президент США выступил в обращении к Национальной стрелковой ассоциации в Техасе, пишет 112.ua со ссылкой на AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Никто не имеет оружия в Париже и мы все помним более 130 человек, а также огромное количество людей, которые были ужасно, ужасно ранены. Вы заметили, что о них никто не говорит", - сказал он аудитории, напомнив теракт произошедший в 2015 году в Париже в концертном зале Батаклан.

"Они были жестоко убиты небольшой группой террористов, у которых было оружие, они не спешили и застрелили их одного за другим", - добавил Трамп.

При этом он подражая террористам и изображая стрельбу, сказал: "Бум, иди сюда. Бум, иди сюда. Бум".