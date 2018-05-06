Боец Александр Емельяненко нокаутировал бразильца Гонзагу
6 мая 2018 07:51 29
Российский боец Александр Емельяненко одержал победу в поединке против Габриэля Гонзаги на турнире по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в Екатеринбурге, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бой завершился на четвертой минуте второго раунда. Емельяненко нанес серию ударов в корпус Гонзаги, после чего в судья остановил поединок, который завершился победой россиянина техническим нокаутом.
Теперь в активе Александра Емельяненко 27 побед при семи поражениях.
На счету бразильца Гонзаги 17 побед и 12 поражений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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