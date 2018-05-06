В США книгу основателей «Анонимных алкоголиков» продали за $2,4 млн

В США продали на аукционе за $2,4 млн редкий экземпляр книги движения "Анонимных алкоголиков". Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, "Большая книга" содержит описание программы 12 шагов по излечению от алкогольной зависимости с комментариями основателей движения.

Как отмечается, издание приобрел миллиардер Джим Ирсэй, который около 25 лет ходит на собрания "Анонимных алкоголиков".

В свою очередь Ирсэй заявил, что очень рад данной покупке и собирается устраивать специальные показы книги по всему миру.