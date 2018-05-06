В Камбодже восемь человек погибли, выпив загрязненную воду

Восемь человек скончались и более 100 госпитализированы в Камбодже после употребления загрязненной воды, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Случаи отравления зафиксированы с четверга в одной из деревень в провинции Кратьэх на востоке страны.

"В воскресенье подтверждена гибель еще двоих человек в больницах Кратьэх и Пномпеня, общее число погибших выросло до восьми, число госпитализированных достигло 103", - заявил агентству представитель полиции Ом Фай.

По его словам, в воде из канала, протекающего в деревне, предположительно, содержались пестициды. Их могли использовать местные фермеры для защиты урожая.