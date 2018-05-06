В Мексике обнаружены тела девяти человек в грузовике
6 мая 2018 10:50 97
Недалеко от города Тистла-де-Герреро в штате Герреро на юго-западе Мексики в кузове грузовика обнаружены тела девяти человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что тела были обнаружены в грузовике на дороге, которая ведет к Тистла-де-Герреро. В данный момент правоохранители предполагают, что они принадлежат группе людей, которые с 1 мая считаются пропавшими без вести. По факту находки начато расследование.
Полиция предполагает, что грузовик использовался для незаконной перевозки и продажи товаров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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