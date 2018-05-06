В Мексике обнаружены тела девяти человек в грузовике

Недалеко от города Тистла-де-Герреро в штате Герреро на юго-западе Мексики в кузове грузовика обнаружены тела девяти человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры города, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что тела были обнаружены в грузовике на дороге, которая ведет к Тистла-де-Герреро. В данный момент правоохранители предполагают, что они принадлежат группе людей, которые с 1 мая считаются пропавшими без вести. По факту находки начато расследование.

Полиция предполагает, что грузовик использовался для незаконной перевозки и продажи товаров.