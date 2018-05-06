Маккейн распланировал свои похороны

В прошлое воскресенье, 29 апреля, бывший вице-президент США Джозеф Байден отправился на ранчо сенатора-республиканца Джона Маккейна, чтобы навестить больного друга, сражающегося с раком мозга, а теперь еще и с последствиями агрессивного лечения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После той встречи Байден рассказал, в частности, о том, что близкие Маккейна проинформировали Белый дом о плане похорон сенатора, если 81-летнему политику все-таки не удастся выбраться из нынешней трудной ситуации, передает The New York Times.

Так, по словам родственников Маккейна, служба состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне. Нынешний вице-президент США Майк Пенс примет участие в церемонии. А вот главу Белого дома Дональда Трампа семья Маккейна приглашать не хочет из-за плохих отношений двух политиков.

Днем ранее телеканал CNN опубликовал фрагменты книги мемуаров Маккейна, выход которой намечен на 22 мая, передает RT.

"Возможно, у меня будет еще пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова, мой прогноз скорее является непредсказуемым", - говорится в его трудах.

В середине апреля Джону Маккейну прооперировали кишечник. Об этом сообщалось на личном сайте политика.

"В воскресенье [15 апреля] сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии", - говорилось на сайте.

Также в сообщении указывалось, что в последние месяцы политик проходит физиотерапию в собственном доме в штате Аризона - она потребовалась из-за лечения рака мозга. В послании также выражалась благодарность людям, которые оказывают сенатору медицинскую помощь. Маккейн признавался, что ценит поддержку и молитвы людей по всей стране.

Маккейн - известный противник всяческого сближения с Россией и сторонник любого давления на Москву, передает ФАН. Также, сенатор нередко подвергает обструкции Трампа за - как ему кажется - неправильную внешнюю политику в отношении других стран.

Так, в марте нынешнего года Маккейн опубликовал заявление на своем официальном сайте, раскритиковав телефонный звонок Трампа президенту России Владимиру Путину. По словам Маккейна, "лидер свободного мира" не должен поздравлять "диктаторов с победой на фальшивых выборах".

Маккейн заявил, что Трамп "оскорбил каждого гражданина России и бесчисленное число русских патриотов", которым было отказано в праве голоса на "свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны".

В том же месяце Маккейн опубликовал в твиттере статью The Washington Post под названием "Высылка российских дипломатов это хороший первый шаг, но всего лишь первый шаг" с комментарием "Обязательное чтение", передает НСН.

В декабре прошлого года Маккейн одобрил решение Трампа поставлять Украине летальное оружие и призвал не останавливаться на этом, говорится в сообщении на сайте республиканца.

"Принятое решение санкционировать торговлю снайперскими винтовками и боеприпасами должно стать первым шагом. Я призываю президента одобрить дополнительные продажи оборонного летального оружия", - заявил Маккейн.

По его мнению, поставки оружия помогут Украине эффективно отстаивать свою территориальную целостность и государственный суверенитет. При этом сенатор отметил, что Трамп мог принять решение о поставках оружия Украине намного раньше.

За месяц до этого Макейн прокомментировал заявление Трампа после встречи с Путиным - 11 ноября Трамп заявил, что верит российскому лидеру, который отрицает вмешательство России в выборы в США.

"Нет никакого "Америка прежде всего", когда речь идет о том, что ты веришь полковнику КГБ, а не американскому разведывательному сообществу.

Нет никакого "принципиального реализма" в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим [президента Сирии Башара] Асада, который остается величайшим препятствием к политическому решению... в Сирии", - написал сенатор.

По словам Маккейна, Путину "не близки интересы Америки".

"Верить в обратное не только наивно, но это также подвергает национальную безопасность риску", - заключил сенатор.

Осенью 2017 года Маккейн после публикации в СМИ перечня российских организаций, в отношении которых могут быть введены санкции, назвал это "шагом в правильном направлении" со стороны администрации Трампа. Совместное заявление Маккейна и его коллеги Бена Кардина было опубликовано на сайте Маккейна.

"Заявление администрации [о списке российских организаций, против которых могут быть введены новые санкции, - "Газета.Ru"] - шаг в правильном направлении, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на наши выборы", - говорилось в заявлении.

Они также заявили, что "с нетерпением ожидают более тщательного рассмотрения этого списка, чтобы он был всеобъемлющим".