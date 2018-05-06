Литва удивилась советской символике на продукции Adidas - ФОТО

Министерство иностранных дел Литвы удивилось тому, что немецкий концерн Adidas продает женские майки с надписью USSR.

Литовский МИД в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter привел ссылку на страницу официального сайта Adidas, где продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", - говорится в твите литовского министерства.

Министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс поделился этой публикацией в своем аккаунте.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.

Литва в 2008 году приняла закон, который предусматривает, что советская и нацистская символика не могут использоваться, демонстрироваться и распространяться в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Использовать эту символику можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.