Британская королевская семья показала новые фотографии принца Луи - ФОТО

6 мая 2018 13:09

"Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить общественность за тёплые послания в честь рождения принца Луи и в честь третьего дня рождения принцессы Шарлотты", - говорится в сообщении дворца, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кэтрин родила сына 23 апреля. Королевская чета в тот же день показала миру своего третьего ребёнка. Новорождённого назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

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