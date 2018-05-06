Известный велогонщик погиб во Франции при попытке установить мировой рекорд

Известный велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб в утром 5 мая в департаменте Верхний Рейн. Трагедия произошла на закрытой взлётно-посадочной полосе в 40 километрах от города Кольмар, где спортсмен собирался установить рекорд.

Через 4 секунды после старта Жисси вылетел с трассы и, несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

- Он находился на месте инцидента с членами своей семьи, членами съёмочной группы на участке трассы, который сейчас не используют, без разрешения, - цитирует новостной телеканал BFM слова прокурора.

По факту гибели велогонщика проводится проверка, предварительной причиной того, что рекордсмен вылетел на обочину, называют неровность на трассе.

Несколько лет назад Жисси разогнал велосипед до скорости 333 км/час.