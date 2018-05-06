Иран осудил американское решение о компенсациях за 11 сентября

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Тегеран осудил решение американского суда, согласно которому власти Ирана должны выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя МИД Бахрама Касеми.

В среду американский суд обязал Исламскую Республику Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, так как признал их причастными к смерти 1008 человек. Решение было принято несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана.

"Решение суда неприемлемо и отвергается. Это не только насмешка над системой международного права, но и насмешка в адрес американского народа, особенно жертв терактов 11 сентября и их семей", - заявил представитель дипломатического ведомства.

Касеми выразил протест в связи с таким, по его словам, политически мотивированным решением суда и обвинил США в попытках "переписать историю". "Правительство Ирана оставляет за собой право возражать этому незаконному судопроизводству", - добавил дипломат.

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.