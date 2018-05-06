Число случаев беспорядочной стрельбы в США достигло 18-летнего максимума

Число инцидентов со стрельбой в общественных местах в США в прошлом году достигло максимума за последние 18 лет, свидетельствуют данные доклада ФБР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Власти сообщили о 30 подобных случаях в 2017 году, что стало самым высоким показателем с начала 2000 года. В статистику не включаются случаи применения огнестрельного оружия организованными преступными группировками, связанные с употреблением и продажей наркотиков перестрелки и другие случаи, когда целью стрелявших были конкретные лица.

За 2016-2017 годы в США произошло в общей сложности 50 инцидентов со стрельбой в общественных местах, в которых погиб 221 человек, 722 получили ранения. Во всех случаях огонь открывали мужчины.

Сотрудники правоохранительных органов вступали в перестрелку с нападавшими в 14 случаях. При этом погибли 13 представителей правопорядка и 20 получили ранения.

Массовой стрельбой были признаны 20 из 50 случаев. Самыми кровавыми инцидентами стали стрельба на фестивале в Лас-Вегасе и в баптистской церкви в Техасе в 2017 году, а также стрельба в ночном клубе в Орландо годом ранее.

Чаще всего инциденты происходили в Техасе, Калифорнии, Флориде и Огайо. Нападавшие склонны выбирать своими целями бизнес-центры и магазины, а также образовательные учреждения, говорится в докладе.