В Турции рухнул пирс, пострадали восемь человек

6 мая 2018 16:42

Восемь человек получили ранения при обрушении морского пирса в городе Дидим на западе Турции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что принадлежащий пятизвездочному отелю бетонный пирс высотой 10 метров обрушился в море в то время, когда на нем находилось большое число людей.
Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб сумели спасти всех пострадавших. Восемь человек госпитализированы с ранениями разной тяжести, состояние двух женщин оценивается как тяжелое.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

Началось расследование инцидента.

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