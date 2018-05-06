В Турции рухнул пирс, пострадали восемь человек

Восемь человек получили ранения при обрушении морского пирса в городе Дидим на западе Турции, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что принадлежащий пятизвездочному отелю бетонный пирс высотой 10 метров обрушился в море в то время, когда на нем находилось большое число людей.

Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб сумели спасти всех пострадавших. Восемь человек госпитализированы с ранениями разной тяжести, состояние двух женщин оценивается как тяжелое.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

Началось расследование инцидента.