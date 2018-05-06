В Токио сообщили о минировании местного университета

6 мая 2018 17:49

Как передает Day.Az со ссылкой на RT, в токийском университете Аояма Гакуин сообщили о минировании здания учебного заведения. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте вуза.

"На странице объявлений обнаружено сообщение, что кто-то заложил бомбу для взрыва Аояма Гакуин сразу после Золотой недели. В целях безопасности весь кампус (в том числе Сагамихара) будет закрыт в понедельник, 7 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники университета совместно с полицией приняли необходимые меры.

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