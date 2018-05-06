Три человека пострадали в результате "кислотной атаки" в Лондоне

Как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, на данный момент британской полиции не удалось задержать подозреваемого, ведётся розыск.

Рано утром 6 мая в район Далстон, расположенный практически в центре британской столицы, была вызвана полиция. Очевидцы сообщили о нападении неизвестного человека на прохожих. На месте происшествия были обнаружены трое граждан - 17, 22 и 27 лет - с признаки химических ожогов, сообщает сайт издания The Sun.

Пострадавших немедленно госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи подтвердили, что мужчин облили кислотой. В настоящее время степень ожогов и состояние пострадавших уточняется.

Отметим, по данным британских властей, количество "кислотных атак" в Лондоне за последние четыре года возросли на 300%. Только за прошедший год, как сообщает столичная полиция, было зафиксировано 837 подобных нападений.