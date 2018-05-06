Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло рекордно высокого уровня

Как отмечают учёные, за 60 лет наблюдений средняя концентрация углекислого газа увеличилась на 30%.

В апреле 2018 года средняя концентрация углекислого газа (СО2) в атмосфере Земли достигла рекордного уровня - 410 ppm (частей на миллион). Таким образом на 1 кубометр воздуха приходится 410 миллилитров газа. Эти данные приводят исследователи Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Ранее такие цифры были зафиксированы в апреле 2017 года на станции, расположенной на Гавайских островах. Однако это был единичный случай. В то время как в прошлом месяце это был средний показатель за 30 дней. Также в опубликованном исследователями докладе говорится о том, что до индустриальной революции на протяжении 800 тысяч лет этот показатель не превышал 300 ppm. Корнем проблемы учёные считают различные виды топлива.

- Мы продолжаем жечь ископаемое топливо. А концентрация углекислого газа продолжает расти в атмосфере, - подчеркнул руководитель программы исследований СО2 в Институте Скриппса геохимик Ральф Килинг.

Отметим, ранее Всемирная метеорологическая организация сообщала о том, что в 2016 году концентрация СО2 составляла 403 ррm и, что сопоставимый уровень был на Земле 3-5 млн лет назад, когда на планете было в среднем на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря - на 10-20 м выше. Согласно принятому в 2015 году Парижскому договору, основная цель подписавшихся в этом документе - не допустить увеличения к 2100 году средней температуры на планете более чем на 3 градуса.